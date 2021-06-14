2021/06/14 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلقت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، الأستمارة الإلكترونية لقطع الأراضي، مشيرة الى ان هذا الاجراء جاء وفقاً لتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي .

وقال بيان للشرطة ، ان "اللجنة الخاصة لتوزيع قطع الأراضي في مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة اطلقت الاستمارة الخاصة بتوزيع قطع الاراضي لمنتسبي شرطة المحافظة، حيث يبدأ التقديم من اليوم الإثنين ولغاية يوم الاثنين القادم الموافق 21 / 6 / 2021 الساعة الثانية ظهراً بعد انتهاء الدوام الرسمي ".واضاف "تم اعتماد هذه الأستمارة من أجل الشفافية والنزاهة والمصداقية في احتساب النقاط لكل منتسب وحتى لا نجحف حق اي منتسب بل يكون التقديم بشكل مباشر من قبل جميع منتسبي شرطة كربلاء المقدسة وحسب العدد المقرر من قبل بلدية كربلاء المقدسة ولجنة توزيع قطع الأراضي في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تطلق استمارة للتقديم على قطع الأراضي لهذه الفئة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تطلق استمارة للتقديم على قطع الأراضي لهذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).