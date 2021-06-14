التريبة تنفي اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي

2021/06/14 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة استمرار التعليم الالكتروني لغاية الاول من تموز.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان صوتي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناولت بعض المواقع الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اعتماد وزارة التربية درجة نصف السنة …

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