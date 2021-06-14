الزراعة تحدد سعر البيع المباشر لبيض المائدة

2021/06/14 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، أن سعر البيع المباشر لبيض المائدة هو 5000 دينار للطبقة الواحدة. وأكدت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استمرار البيع المباشر لبيض المائدة وبسعر 5000 دينار للطبقة الواحدة من قبل أصحاب مشاريع الدواجن وجمعية رعاية المنتجين، وذلك استجابة لنداء وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي”. وأضافت الوزارة …

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