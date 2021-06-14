التربية تنفي اعتماد نصف السنة درجة نهائية للعام الدراسي الحالي

2021/06/14 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت وزارة التربية، اعتماد امتحانات نصف السنة درجة نهائية للعام الدراسي الحالي، داعية الى عدم منح الفرصة لمن يحاول ارباك التلاميذ والطلبة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان ان "صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية وقنوات تلفزيونية، بثت خبر اعتماد درجة امتحانات نصف السنة درجة نهاية للعام الدراسي الحالي"، مبينا ان "هذا الخبر عار عن الصحة".واضاف ان "وزارة التربية اعلنت في وقت سابق استمرار التعليم الالكتروني الى الاول من تموز للمراحل غير المنتهية بعد ذلك يتم بت القرار في هذه المراحل الدراسية"، داعيا الجميع الى "توخي الدقة والحذر في انتقاء الاخبار من مصادرها الرسمية".وتابع ان "هناك من يحاول ارباك المجتمع والتلاميذ والطلبة"، مطالبا بـ"عدم منح الفرصة لمن يحاول زعزعة التلاميذ والطلبة".وشدد فاروق على "ضرورة ان "نكون ساندين للطلبة والتلاميذ لكي يتعلموا تعلما جيدا"./انتهى3

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