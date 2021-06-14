2021/06/14 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى كامل -استشهد السيد السعيد محمد صادق الصدر ثلاث مرات: الاولى قبل ان يعتلي منبر مسجد الكوفة عندما توجهت عليه سهام الاستهداف والتخوين والتضعيف، والثانية اثناء اعتلاء المنبر وتحريك الجمهور الساكن، والثالثة بعد استشهاده هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر وقاتلوه المركز الخبري الوطني.

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