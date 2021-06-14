2021/06/14 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء اطلقت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، الأستمارة الإلكترونية لقطع الأراضي، مشيرة الى ان هذا الاجراء جاء وفقاً لتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي .وقال بيان للشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة الخاصة لتوزيع قطع الأراضي في مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة اطلقت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تطلق استمارة للتقديم على قطع الأراضي لمنتسبي شرطة المحافظة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تطلق استمارة للتقديم على قطع الأراضي لمنتسبي شرطة المحافظة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تطلق استمارة للتقديم على قطع الأراضي لمنتسبي شرطة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).