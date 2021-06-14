شبكة الإعلام تشارك مؤسس وكالة الأنباء العراقية (واع) ذكرى مولده وتمنحه درع الوفاء

2021/06/14 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كرمت شبكة الإعلام العراقي الرائد الصحفي محسن حسين جواد، مؤسس وكالة الأنباء العراقية ومنحته درع الوفاء لدوره وإسهاماته في وكالة الأنباء العراقية والصحافة العراقية.

وقال عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي علاء هادي الحطاب خلال تكريم جواد، إن "الاحتفاء والاحتفال بقامة صحفية كبيرة كالأستاذ محسن حسين جواد جاء تزامنا مع احتفاله بدخوله العام 88 ويمثل وفاءً وعرفانا من قبل إدارة الشبكة للدور والإسهامات الكبيرة التي قدمها الصحفي الرائد الأستاذ محسن حسين للصحافة العراقية ووكالة الأنباء باعتباره أحد مؤسسيها في آذار 1959 ولما قدمه من خدمات كبيرة لهذه المؤسسة خصوصا وللصحافة عموما".

وأضاف الحطاب، أن "إدارة الشبكة من خلال رئيسها ومجلس أمنائها تدرك أهمية الاهتمام بكبار الصحفيين وروادها الذين يمثلون بسيرتهم وعملهم دروسا كبيرة للصحافة العراقية".

وحضر التكريم مدير مكتب الشبكة في بيروت أمين ناصر وكادر المكتب في لبنان.

من جانبه، ثمن الأستاذ محسن حسين مبادرة الشبكة والقائمين عليها للاهتمام برواد الصحافة العراقية.

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