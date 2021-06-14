2021/06/14 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة‭- ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬الاثنين،‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬العراقيّ‭ ‬لعقد‭ ‬حوار‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬وتعزيز‭ ‬آلية‭ ‬الحوار‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بغداد‭ ‬تنتظر‭ ‬التئام‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬عندها‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تأجلت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ..‬ وذكرت‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب من مصر دعم مبادرته لحوار التفاهمات بين دول الجوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلب من مصر دعم مبادرته لحوار التفاهمات بين دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).