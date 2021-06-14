كيف نعيد الاعتبار للصحافة العراقية؟

2021/06/14 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د، فاتح عبدالسلام عيد الصحافة العراقية في الخامس عشر من حزيران لكل عام، مناسبة تحتاج الى وقفة تأمل.وأول ما نحتاجه هو إعادة الاعتبار لمهنة أصبحت مشاعة، ونهباً للسرّاق، وغطاءً لمهن أخرى أو لكل من لا مهنة له.في حين لا تزال القلة من الصحفيين أبناء المهنة والمخلصين لإرثها وتاريخها والمجددين في آفاقها يمسكون على […]

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