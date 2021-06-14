بوتين مستعد لتبادل معتقلين مع واشنطن قبيل لقائه بايدن قادة الأطلسي:تنديد بسباق روسيا التسلحي وضمان تشغيل مطار كابول

2021/06/14 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬الزمان‭ ‬ ندد‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬الاثنين‭ ‬بالتهديد‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬يشكله‭ ‬تعزيز‭ ‬الترسانة‭ ‬العسكرية‭ ‬لروسيا‭ ‬ودعوا‭ ‬موسكو‭ ‬خلال‭ ‬قمتهم‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وقال‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬دامت‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أنها‭ ‬تحترم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتفي‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬ومسؤولياتها‭ […]

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