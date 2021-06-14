عداءة كركوكية تشارك ببطولة العرب

2021/06/14 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وفد المنتخب العراقي بالعاب القوی الى تونس للمشاركة في منافسات بطولة العرب بالعاب القوى .

وقال وريا جلال رئيس الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان لاعبة الفريق النسوي بالعاب القوى للنادي العداءة وبطلة سباقات (100م و 200م ) براء ممدوح، ستكون من ضمن احدى لاعبات المنتخب العراقي المشارك في البطولة.

وأشار الى ان الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال في الوقت الذي تشيد بانجازات العداءة براء ممدوح ولاعبي ولاعبات فريق النادي بالعاب القوى، تقدم خالص الشكر للمدرب هيثم الحافظ والاتحاد الفرعي لالعاب القوى للجهود التي بذلوها للتطور الذي شهده فريق النادي بالعاب القوى وتتمنى التوفيق لبطلتنا براء ممدوح وتحقيق الانجازات للعراق ومدينة كركوك والنادي.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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