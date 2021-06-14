بايدن يؤيد جهودا في الكونغرس لإلغاء سلطة “الحرب الأبدية” في العراق‎

2021/06/14 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنها تدعم جهودا في الكونغرس الأمريكي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق، مما يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.وقالت الإدارة في بيان سياسي: ”تؤيد الإدارة إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد …

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