2021/06/14 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط شكت محافظة واسط، اليوم الاثنين، ضعف بالإقبال على لقاح كورونا، في ظل ازدياد الاصابات بالفيروس ، فضلا عن الحالات الحرجة والتي تحتاج دخول الى ردهات العناية المركزة.وقال بيان لصحة المحافظة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا يؤشر عدم التزام من قبل المواطنين باجراءات الوقاية من الفايروس الصادرة من لجنة الصحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة واسط تشكو ضعف الإقبال على لقاحات كورونا في ظل ازدياد الاصابات first appeared on النور نيوز.

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