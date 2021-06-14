الحلبوسي يبارك لدولة الامارات العربية انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن

2021/06/14 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لدولة الامارات العربية انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن.وقال في تغريدة : خالص التهاني لدولة الامارات العربية قيادة وحكومة وشعبا وامنياتنا بالتوفيق والسداد لخدمة القضايا العربية والإسلامية وبما يحفظ الامن والسلم الدوليين خلال فترة العضوية غير الدائمة./انتهى3

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