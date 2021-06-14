محمود عثمان يؤكد ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات المقبلة

2021/06/14 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد القيادي الكردي محمود عثمان ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات المقبلة.وقال عثمان في تصريح متلفز ان : اجراء الاحصاء ينهي التلاعب بسجلات الناخبين .وعبر عن الخشية من مشاكل يؤججها رافضو نتائج الانتخابات.واوضح ان الحوارات بين الاقليم وبغداد لم تتطرق للمشكلات الاساسية .وتابع عثمان ان : الكاظمي لم يستطع عمل شيء مع من يحاول اضعاف الدولة وهو في الوقت الحاضر يعمل محللا سياسيا دون ان يستطع ان يمارس صلاحياته كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة.واوضح ان : العراق بات ضحية للصراع الايراني الامريكي مبينا ان المجتمع الدولي غير مهتم بالعراق الذي تضرر كثيرا من التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية./انتهى3

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