رئيس البرلمان يبارك للامارات انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن

2021/06/14 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، لدولة الإمارات انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن.

وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة على موقع تويتر، اطلعت عليها “تقدم”، “نبارك لدولة الإمارات الشقيقة انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن”.

واضاف، “خالص التهاني لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن”.

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