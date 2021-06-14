فيروز.. أيقونة بلاد الشَّام والعرب والفنّ الرَّفيع - سعود قبيلات

2021/06/14 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_قبيلات ثمَّة العديد من الأسئلة الضَّروريَّة الَّتي تُضمرها ظاهرة فيروز..



ما هي هذه الظَّاهرة الفنيَّة الكبيرة؟ ولماذا نجحت كلّ هذا النَّجاح؟وما هي الظّروف الموضوعيَّة والذَّاتيَّة الَّتي شكَّلت الأرضيَّة المناسبة لنشوئها وتطوّرها وارتقائها إلى المدى الَّذي بلغته؟ وما الجديد (والمختلف) الَّذي جاءت به وكرَّسته؟وسأحاول، تالياً، أنْ أتلمَّس بعض الإجابات الَّتي آمل أنْ ......





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