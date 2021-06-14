"واحد من كل 10 يتعرض للإساءة".. الرئيس الأميركي يؤكد وقوفه إلى جانب كبار السن

2021/06/14 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إعلان رئاسي بمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين" الذي يوافق الثلاثاء، الوقوف مع جميع الأميركيين الأكبر سنا وكبار السن في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن إدارته ملتزمة بدعم هذه الفئة من خلال الخطط والبرامج الفيدرالية المختلفة

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