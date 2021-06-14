صور: تجمع مسيرة الشموع في محيط ضريح المرجع الصدر الثاني

2021/06/14 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتشد الالاف، مساء الاثنين، بالقرب من ضريح المرجع محمد الصدر في النجف، في ذكراه الثانية والعشرين.

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وأظهرت مجموعة من الصور، حصل عليها "ناس"، (14 حزيران 2021)، جموعا كبيرة في مسيرة، حملوا خلالها الشموع، في محيط ضريح المرجع محمد الصدر الثاني.

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