إسرائيل تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

2021/06/14 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، مساء الاثنين، إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، أحد التدابير الأخيرة التي لا تزال سارية في البلاد لاحتواء جائحة كوفيد-19، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.

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