قرارات فورية من أمانة مجلس الوزراء لـ

2021/06/15 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، انها التقت بـ 580 مواطنا من مدعي الفصل السياسي واصدرت قرارات فورية بانجازها

واوضح بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، ان "رئيس دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي، التقى باكثر من 580 مواطناً من مدعي الفصل السياسي لوقت متاخر من اليوم، واستمع الى طلبات وشكاوى مدعي الفصل السياسي، واصدر خلال اللقاءات اوامر فورية بانجاز عدد منها".

واضاف، انه "اوعز ايجاد الحلول المناسبة وازاله جميع العقبات التي تواجه انجاز الملفات الاخرى، مشيرا الى ان المقابلات أستمرت لغاية الساعة التاسعة مساءًا".وافاد، انه "ياتي هذا الاجراء في إطار المقابلات الأسبوعية التي يجريها رئيس الدائرة، وتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين وحسم اكبر عدد من الملفات ومعالجة مختلف المعوقات التي تؤخر إنجازها".

واكد، انه "ستستمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسبوعيا بنشر قرارات الفصل السياسي عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيسبوك".

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