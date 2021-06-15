2021/06/15 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تقترب من علامة فارقة حزينة متمثلة في وفاة/ 600 / الف بفيروس كورونا.وافتتح الرئيس الأمريكى مؤتمره الصحفي في بروكسل قائلا "لقد أحرزنا تقدمًا هائلًا في الولايات المتحدة.يعود جزء كبير من البلاد إلى طبيعته، ونمونا الاقتصادي يقود العالم، وعدد الحالات والوفيات ينخفض بشكل كبير.ولكن لا يزال هناك الكثير من الأرواح التي تُزهق ".وأضاف " لا يزال متوسط الخسائر في الأيام السبعة الماضية يبلغ 370 حالة وفاة يوميًا.وهذا أقل بكثير مما كان عليه في ذروة هذه الأزمة، لكنها لا تزال مأساة حقيقية.نحن نقترب من مرحلة محزنة.فقد ما يقرب من 600000 شخص بسبب كورونا في أمريكا".وناشد الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح أن يتم تطعيمهم "في أسرع وقت ممكن".وقال بايدن "أمامنا المزيد من العمل للتغلب على هذا الفيروس.والآن ليس الوقت المناسب لترك حذرنا"."الرجاء التطعيم في أسرع وقت ممكن.لقد شعرنا بما يكفي من الألم ".وتحدث جو بايدن إلى الصحفيين من بروكسل بعد مشاركته في قمة الناتو عام 2021.ووصل بايدن إلى الاجتماع متعهدًا بإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتحالف عسكري وقد أولى اهتماما متزايدًا لروسيا والصين، جنبًا إلى جنب مع التهديدات الإلكترونية الصادرة من كلا البلدين ".وأيد قادة الناتو إلى حد كبير قرار بايدن بسحب القوات من أفغانستان، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة حضر المحادثات ".واتفقت المجموعة في بيانها الختامي على توفير "تمويل انتقالي" لإبقاء المطار مفتوحًا، والتزمت تركيا - العضو في الناتو - بالإبقاء على القوات في البلاد لحماية المنشأة ".وسلط بيان ختامي صادر عن المجموعة الضوء على "التهديد" الذي تمثله روسيا و"التحديات" التي تمثلها الصين عقب اجتماع يوم الاثنين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: نقترب من علامة فارقة حزينة متمثلة في وفاة 600 ألف أمريكي بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: نقترب من علامة فارقة حزينة متمثلة في وفاة 600 ألف أمريكي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).