السويد تفرض التعادل السلبي على إسبانيا في اليورو

2021/06/15 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعفرض منتخب السويد التعادل السلبي على المنتخب الاسباني في بطولة كأس الأمم الأوروبية، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.وبهذا التعادل، رفع المنتخبان رصيدهما إلى "نقطة" في المركزين الثاني والثالث، حيث تعتلي سلوفاكيا الصدارة بـ3 نقاط.

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