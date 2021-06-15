لاعب ينضم لأساطير الغولف بأرباحه

2021/06/15 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم داستن جونسون إلى اثنين من أساطير الغولف في قائمة أرباح "دوري الغولف للمحترفين" (PGA).

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