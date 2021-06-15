مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع



مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع
2021/06/15 | 00:26 - المصدر: الشرقية
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