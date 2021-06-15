2021/06/15 | 00:26 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 00:26.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر : نأسف للتباعد الكبير بين الحوزة والمجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).