2021/06/15 | 00:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرفا الرافدين والرشيد يقدمان إيجازاً عن القروض والسلف المتاحة والفئات المشمولة والضمانات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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