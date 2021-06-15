منار القلب - محمد الرحالي

2021/06/15 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي الى تلك العابره الى تلك العابره ايتها الشمس التي انارت الطريق ايتها العاشقه انت ربيع العمر انت الغصن الوريق انت من اشعل في حشايا الحريق انت من اضاء بين الدنيا والاخره لازلت ارى في عينيك الزرقاوين ذاك البريق انا الذي في هواك وشطآن بحاره غريق أنت منار الكون ومنار الحياة والحنين أنت كل معاني الحب العشيق إلى منار القلب والهوى منارة الطريق سيدتي أنت خ ......





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