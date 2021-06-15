2021/06/15 | 00:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد، لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو دول الجوار إلى عقد حوار في بغداد لهذا الغرض..) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو دول الجوار إلى عقد حوار في بغداد لهذا الغرض..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).