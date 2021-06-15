"غرس مفتاحا في رأس طفل".. القبض على "متسابق كيدز فويس"

2021/06/15 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا بشأن واقعة قيام طفل شارك في برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز" بالاعتداء على طفل آخر بغرس مفتاح سيارة برأسه، وهو ما استدعى إخضاعه لجراحة عاجلة ودخولة العناية المركزة

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