2021/06/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهلالي - الأناركية: (اللاسلطوية، الفوضوية) "الأناركية، في نظري، هي القول بأن على الذين يزعمون أن السلطة والسيطرة ضروريتان أن يثبتوا صحة زعمهم.



عليهم أن يثبتوا بحجج قوية بأن استنتاجهم صحيح.



وإذا عجزوا عن فعل ذلك، فالنتيجة هي أن المؤسسات التي يدافعون عنها هي مؤسسات غير شرعية".(Perspectives politiques, Le mot et le reste, 2007)- السياسة والإشهار:"قلتُ ذات يوم لرئيس تحرير الجريدة اليومية الأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوام تشومسكي من خلال أقواله (موقفه من الديمقراطية، الحجاب، اليسار، المثقفون، الجهاد، الثورة، العنف...) - محمد الهلالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوام تشومسكي من خلال أقواله (موقفه من الديمقراطية، الحجاب، اليسار، المثقفون، الجهاد، الثورة، العنف...) - محمد الهلالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).