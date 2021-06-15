المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الإحتلال الأمريكي

2021/06/15 | 01:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فصائل المقاومة العراقية عن اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة بغداد ....

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