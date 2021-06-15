بيان فيدرالي يحذر من سلوكيات متوقعة لأتباع نظرية

2021/06/15 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" من أن أتباع نظرية المؤامرة "QAnon" قد ينخرطون مرة أخرى في أعمال عنف ضد المعارضين السياسيين بسبب إحباطهم من أن تنبؤات النظرية لم تتحقق.

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