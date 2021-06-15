صبر أفعالنا ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/06/15 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان قهقهت على دكة الحزن منبوذ من زمن عافناوكنت أرى واجهات البيوت العتيقة التي داهمتنا النساء اللابسات السواد تجهمن والرجال على وجومهم لائذينْهكذا ولدنا وصارت تواريخنا مرّةً والجراح انتابها ظل أسانامتى يولد الفرح إذا انتشينا بصبر أفعالناومحفورة مواويلنا ،،،،وغربة الوطن تناثر في قيح أفعالهمْ المدى واسع والطريق لموطن الأحبة صعب المنالْهكذا غادرتنا الليالي الملاح وحفلات أحب ......





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