اتفاقية حسن الجوار بين العراق وإيران

2021/06/15 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة اتفاقية حسن الجوار أو اتفاقية الجزائر التي تم عقدها عام 1975بين العراق وإيران لترسيم الحدود المائية والبرية، فما هي بنود هذه الاتفاقية؟ ولماذا تراجع صدام حسين عن تنفيذها؟

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