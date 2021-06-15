التعادل الايجابي يحسم قمة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا

2021/06/15 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعثر منتخب الأرجنتين في أولى مبارياته بكوبا أمريكا 2021، وذلك بتعادله مع تشيلي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.راقصو التانجو تقدموا بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 33، قبل أن تتعادل تشيلي عن طريق إدواردو فارجاس ( د 57).بهذا التعادل، تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.

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