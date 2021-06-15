دولة تهدد بفصل خدمة الهاتف المحمول لمن يرفض اللقاحات

2021/06/15 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر إقليم بنجاب، أكثر مقاطعات باكستان اكتظاظاً بالسكان، مكافحة التردد بأخذ اللقاحات المخصصة للوقاية من كوفيد-19، بالتهديد.

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