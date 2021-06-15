«أسود الجزيرة 2» تطارد بقايا داعش من عشرة محاور

2021/06/15 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكريت: سمير عادل

دخلت القطعات العسكرية، أمس الاثنين، مناطق اختباء بقايا عصابات داعش الإرهابية غرب البلاد، خلال تنفيذها عمليَّة "أسود الجزيرة 2".

العملية انطلقت فجراً، من 10 محاور بمشاركة (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوّي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش.

وكشف عن تفاصيل العملية لـ"الصباح" قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، موضحا أنَّ القطعات نفذت واجب التفتيش بمنطقة غرب الصينية غرب قضاء الشرقاط وضفاف وادي الثرثار نزولاً إلى منطقة المعابر، مشيرا إلى أنَّ العملية شهدت العثور على أوكار للعصابات الإرهابية وعبوات ناسفة فضلاً عن تدمير مخبأين.

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