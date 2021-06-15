ماكنزي يحسم الجدل حول

2021/06/15 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الجنرال فرانك ماكنزي، أن الولايات المتحدة لن تدعم القوات الأفغانية بضربات جوية بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، موضحا أن أية ضربات أميركية ستكون في حالات محددة

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