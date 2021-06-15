دهس عائلة مسلمة في كندا.. توجيه تهمة الإرهاب إلى منفذ العملية

2021/06/15 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة الكندية، الاثنين، خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة مدينة لندن في أونتاريو أن تهمة الارهاب وجهت إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في 6 يونيو الجاري.

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