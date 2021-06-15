إدارة بايدن تدعم جهود إلغاء

2021/06/15 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنها تدعم جهودا في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، ما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض

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