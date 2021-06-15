"ليست أول ظهور لإريكسن".. حقيقة الصورة المتداولة

2021/06/15 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة سقوط نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، مغشياً عليه في مباراة جمعت منتخب بلاده مع فنلندا خلال كأس أوروبا لكرة القدم، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها أوّل ظهور له بعد الحادثة.

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