لإبطاء الهجرة.. الولايات المتحدة تمنح 115 مليون دولار للسلفادور

2021/06/15 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، منح مساعدة تعاونية للسلفادور بقيمة 115 مليون دولار، لإبطاء الهجرة من الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

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