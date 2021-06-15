السمكة الغبية 

2021/06/15 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا أستطيع أن أتنفس" هي اليوم عبارة أيقونية، أربع كلمات تنحبس داخلها كل عذابات ومظالم البشر، تتجلى فيها كل العنصريات والتمييزات والانحرافات التي تَعِز الهواء، أحياناً حرفياً وكثيراً مجازياً، عن البشر المظلومين المقهورين.هذه اللحظات الأخيرة، قبل أن يقضي فلويد أسفل ركبة الشرطي، قبل أن تفيض روح حسين بركات، الناشط الإنساني البحريني، في السجن بعد أن عزت عليه الأنفاس بسبب مضاعفات كورونا، في لحظة الوعي الأخيرة حين قال كل منهما "سأموت، لا أستطيع أن أتنفس"، ترى كيف كان الشعور النهائي وحتى الهواء المشاع،

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