بسبب مباراة غولف.. استقالة نائب رئيس الأركان الكندي

2021/06/15 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الأركان الكندي اللفتنانت-جنرال مايك رولو، الاثنين، استقالته من منصبه بعد مخاوف من احتمال أن يكون قد تورّط في تضارب مصالح بسبب لعبه الغولف مع جنرال متقاعد يخضع لتحقيق عسكري بشبهة سوء السلوك الجنسي.

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