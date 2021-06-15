العراق يؤكد لمبعوث تركي أهمية تقاسم ضرر شحة المياه بدجلة والفرات

2021/06/15 | 07:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مهدي الحمداني وزير الموارد المائية في العراق، اليوم الاثنين، مع مبعوث رئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو، منهاج زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى أنقرة، وفيما أكد ضرورة تقاسم ضرر شح المياه في دجلة والفرات، أعلن المسؤول التركي صدور توجيه …

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