"النزاهة" النيابية تقترح حلين لإنهاء التهرب الضريبي في العراق

2021/06/15 | 07:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اقترحت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم الاثنين، حلين لمعالجة ملف التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية.وأوضح صباح طلوبي عضو لجنة النزاهة النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إنهاء موضوع التهرب الضريبي سهل للغاية، …

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