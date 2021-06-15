2021/06/15 | 07:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 ساعة

1161 مشاهدة

أعلنت "فصائل المقاومة العراقية"، الاثنين، عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تخص ضباط الـ CIA والموساد الإسرائيلي والاستخبارات الاميركية في البلاد.

وقالت الفصائل في بيان اليوم، (14 حزيران 2021)، انها "وضعت مكافأة لمن يدلي بمن فيهم الأجهزة الأمنية والمقيمين الأجانب بمعلومات تخص ضباط الـ CIA والموساد الإسرائيلي والاستخبارات الاميركية في العراق".

وأوضحت، ان المكافأة "تبدء من مبلغ 250 مليون دينار عراقي الى 500 مليون وحسب رتبة وموقع الضابط ، علما ان المعلومات حصرا تستلم عبر البريد الإلكتروني".

يذكر انه في الخميس الماضي أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية عن تقديمه مكافأة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق.

ويأتي الإعلان عن المكافأة غداة هجوم بثلاث طائرات مسيرة في قاعدة يتمركز فيها جنود أميركيون.

وعادة ما تستهدف الهجمات السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: الفصائل المسلحة ترصد مكافآت عالية جدا لمن يدلي بمعلومات تخص ضباط الـCIA والموساد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: الفصائل المسلحة ترصد مكافآت عالية جدا لمن يدلي بمعلومات تخص ضباط الـCIA والموساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).