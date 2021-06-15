أمين بغداد يعلن عن حزمة مشاريع لإعمار العاصمة

2021/06/15 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين بغداد علاء معن، عن حزمة مشاريع لإعمار العاصمة، مؤكداً أن هنالك خطة واسعة لتطوير المشهد الحضري والبنى التحتية للمدينة....

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