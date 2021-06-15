رحيل الشاعر العراقي والعربي الكبير سعدي يوسف - نجيب الخنيزي

2021/06/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي توفي الشاعر العراقي والعربي الكبير سعدي يوسف في 14 يونيو 2021 عن عمر ناهز 87 عاما في مدينة لندن حيث يعيش ، وبرحيله فقد الشعر العربي أحد أهم رموزه الكبيرة على مدى أكثر من نصف قرن ، حبث أسهمت أعماله الأبداعية والتجديدية الدؤوبة في بلورة مسار المشهد الشعري العربي المعاصر ، حيث زاوج باقتدار وجمالية ما بين شعر التفعيلة وقصيدة النثر .



يعتبر العديد من النقاد بأن الحركة ال ......





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