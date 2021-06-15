هل أزمة اليسار هي أزمة قادة (زعماء) أم أزمة توجه وقيادة طبقية؟ - إسلامي حفيظ

2021/06/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلامي_حفيظ في السياق: صدور نداء من طرف بعض اليساريين يدعو على تغيير قيادات الأحزاب اليسارية الأربع (الحزب الاشتراكي الموحد – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – حزب النهج الديمقراطي!!! لكي يحدث التحول الثوري في المجتمع،في الإشكالية: أزمة اليسار تتلخص في قادة (زعماء) هذه الأحزاب التي أصبحت متجاوزة؟.في تعريف وفرز اليسار وتناقضاتهيمكن بتلخيص شديد تقسيم “اليسار” في ال ......





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